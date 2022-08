Prinzessin Diana starb vor 25 Jahren bei Unfall

Es war in den frühen Morgenstunden des 31. August 1997, einem Sonntag, als die damals 36 Jahre alte Prinzessin Diana und ihr Liebhaber Dodi Al Fayed bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen. Verfolgt von Paparazzi raste der Chauffeur des Paares davon und rammte um 0.23 Uhr einen Pfeiler des Alma-Tunnel. Al Fayed und der Fahrer starben an der Unfallstelle. Lady Di wurde Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt. Ihr Tod jährt sich am Mittwoch zum 25. Mal.

Flucht vor Paparazzi endete tödlich