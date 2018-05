Prinzessin-von-Asturien-Preis für Alpinisten Messner und Wielicki

Die beiden Alpinisten Reinhold Messner (73) und Krzysztof Wielicki (68) erhalten in diesem Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Sport. Die Jury teilte am Mittwoch mit, der Südtiroler und der Pole, die beide alle 14 Achttausender der Welt bestiegen haben, verkörperten "die Essenz des Bergsports".

SN/APA (AFP)/AAMIR QURESHI/DANIEL R Wielicki und Messner vollbrachten Heldentaten