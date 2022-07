Privatjets stehen zunehmend unter Kritik - was US-Star Kylie Jenner damit zu tun hat

Während viele unter der Inflation und den Folgen des Klimawandels leiden, posiert US-Star Kylie Jenner vor ihrem Privatjet. Sie ist nicht die Einzige, die dafür Kritik erntet. Gerade Österreich ist bei den Emissionen von Privatjets ganz vorn mit dabei.

"Willst du meinen oder deinen nehmen?", schreibt die Unternehmerin und Influencerin Kylie Jenner unter einen ihrer Instagram-Posts. Damit meint der "Keeping Up with the Kardashians"-Star die Privatjets von ihr und ihrem Freund Travis Scott. Der Post wird trotz über acht Millionen Likes kritisiert. "Girl, what am I recycling for" (zu Deutsch: "Mädchen, wofür recycle ich?"), schrieb ein Kommentator. Dieser Kommentar wurde über 78.000 Mal geliket. Andere kommentierten, dass Jenner der Grund sei, warum man Reiche besteuern sollte. Laut der International Air Transport Association verursacht ein Prozent der Weltbevölkerung 50 Prozent der CO2-Emissionen durch Flugverkehr.

Jenner ist nicht die Einzige, die für ihren Privatjet verurteilt wird. Auch Frankreichs Starstürmer Karim Benzema erhielt Anfang Juli viele negative Kommentare zu einem auf Twitter geteilten Video. Darin sieht man ihn ebenfalls vor einem Privatjet posieren. Über den Schweizer Innenminister Alain Berset (SP) wurde auch gesagt, dass sein Hobby - das Fliegen - die Umweltpolitik seiner Partei unglaubwürdig mache.



Emissionen: Österreich ist unter den Top-10-Verursachern

Privatjets schaden dem Klima überdurchschnittlich: Pro Passagier belasten sie die Umwelt fünf bis vierzehn Mal mehr als kommerzielle Flugzeuge und 50 Mal stärker als Züge. Dies besagen Berechnungen in einer Studie der European Federation for Transport and Environment. Aufgrund ihrer geringen Transportkapazität - zwei oder drei Personen plus Pilot oder Pilotin - sind Privatjets auch nicht effizient.

Als Transportmittel von Reichen ist auch die Verteilung des privaten Flugverkehrs in den europäischen Ländern ungleich. Aus der im Mai 2021 veröffentlichten Studie der European Federation for Transport and Environment geht hervor, dass Österreich unter den größten Verursachern in Europa auf Platz acht liegt. Das Ranking wird jedoch vom Vereinigten Königreich und von Frankreich dominiert. Diese beiden Länder machen zusammen fast 40 Prozent der Emissionen von Privatjets in Europa aus.

Flughafen Salzburg: Flugbewegungen nehmen zu

Auf dem Flughafen Salzburg gab es 2021 mehr als 40.000 Flugbewegungen aus der allgemeinen Luftfahrt (General Aviation). Damit ist die zivile Luftfahrt mit Ausnahme des Linien- und Charterverkehrs gemeint. Im Juni-Vergleich heuer zu 2021 haben die Flugbewegungen der allgemeinen Luftfahrt 27 Prozent zugenommen.

Susanne Buchebner vom Flughafen Salzburg sagt, die Strecken und Herkunftsländer der Privatflugzeuge seien für den Flughafen Salzburg nicht relevant. Deshalb würden darüber auch keine Aufzeichnungen geführt. Die allgemeine Luftfahrt sei zwar ein eigenes Geschäftsfeld, mache aber nicht den Löwenanteil (ein Zehntel) des Umsatzes aus. Dennoch zählt der Flughafen Salzburg in Europa zu den Top-30-Flughäfen für Geschäftsflugverkehr (Business Aviation).