Probleme der Unglücksseilbahn in Italien wurden verheimlicht

Sowohl der externe Direktor als auch die mit der Wartung beauftragte Firma Leitner erklären, sie seien vor dem Unglück auf dem Mottarone nicht über Probleme mit der Seilbahn informiert worden.

Die Ermittlungen um das Seilbahnunglück am Lago Maggiore vom Pfingstsonntag mit 14 Toten wurden auf weitere Mitarbeiter der Seilbahngesellschaft ausgeweitet. Am Mittwoch waren, wie bereits berichtet, der Eigentümer, der extern bestellte Direktor und der Betriebsleiter festgenommen worden. Laut den Ermittlern hatte die Seilbahn seit eineinhalb Monaten technische Probleme, von denen viele Mitarbeiter der Gesellschaft informiert waren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Inhaber und dem Betriebsleiter vor, gewusst zu haben, dass die Seilbahnkabine seit der Wiedereröffnung der Bahn am 26. April ohne ...