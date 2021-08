Protestaktion: 70.000 "umarmen" größte Salzwasserlagune Europas

Aus Protest gegen eine der schlimmsten Umwelttragödien der vergangenen Jahre in Spanien haben 70.000 Menschen Europas größte Salzwasser-Lagune "umarmt". Die rund 73 Kilometer lange Menschenkette bedeckte am Samstag den gesamten Umfang des Mar Menor, des "Kleinen Meeres", in der Region Murcia im Südosten des Landes. Es wurde auch eine Schweigeminute für die Tausenden Tiere abgehalten, die der Verschmutzung des Wassers zum Opfer fielen.

SN/APA/AFP/JOSE MIGUEL FERNANDEZ Dem Kleinen Meer muss geholfen werden