Proteste in Haiti nach Tötung von sechs Polizisten

Die brutale Ermordung von sechs Polizisten durch kriminelle Banden hat in Haiti Proteste ausgelöst. Zivilisten und Kollegen der Getöteten marschierten am Donnerstag durch die Hauptstadt Port-au-Prince und prangerten die explodierende Gewalt in dem Karibikstaat an. Einige der Demonstranten versuchten, das Amtsgebäude von Regierungschef Ariel Henry zu stürmen. Erst Anfang der Woche hatte die UNO vor der außer Kontrolle geratenden Lage in Haiti gewarnt.

Die Bandengewalt nimmt in Haiti überhand