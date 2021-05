Prototyp von SpaceX-Rakete nach Testflug gelandet

Nach vier fehlgeschlagenen Versuchen ist am Mittwoch ein Prototyp der Starship-Rakete des US-Unternehmens SpaceX nach einem Testflug erfolgreich wieder gelandet. Kurz nach der Landung waren in der Video-Übertragung noch Flammen am Fuß der SN-15-Rakete zu sehen, die ein Kommentator von SpaceX jedoch als nicht ungewöhnlich bezeichnete. Vier Vorgängermodelle waren bei der Landung teils spektakulär explodiert.

SN/APA/AFP/SPACEX/- Erstmals explodierte SpaceX-Rakete nicht bei Landung