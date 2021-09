Prototypen und Visionen: Zukunftsmuseum Nürnberg eröffnet

In der Zukunft könnten wir Maschinen über unsere Gedanken steuern. In Ansätzen ist das schon heute möglich - zumindest im neuen Zukunftsmuseum in Nürnberg. Dort kann man mit Hilfe eines Elektroden-Stirnbands versuchen, Autos auf einer Carrera-Rennbahn fahren zu lassen. So einfach wie es klingt, ist das jedoch nicht. "Man muss ganz ruhig sein", sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Anna Müller. Ihr selbst sei es noch nicht gelungen, wahrscheinlich weil sie so aufgeregt sei.

SN/APA/dpa/Daniel Karmann Eine Stellator-Spule Wendelstein 7-AS von 1990 im Zukunftsmuseum