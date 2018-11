Prozess gegen Drogenboss "El Chapo" mit gestartet

Rund zwei Jahre nach der Auslieferung in die USA hat am Montag in New York der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman begonnen. Zunächst begann das Gericht damit, zwölf Geschworene auszusuchen, die aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmans Schicksal entscheiden sollen. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn waren extrem hoch.

SN/APA (AFP)/ALFREDO ESTRELLA Guzman wurde 2017 an die USA ausgeliefert