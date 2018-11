Prozess gegen "El Chapo" beginnt in New York

Der Prozess gegen Joaquin "El Chapo" Guzman, ehemals einer der berüchtigtsten Drogenbosse Mexikos, beginnt am Montag in New York. Der 61-Jährige muss sich unter anderem wegen Drogenschmuggels, Waffenhandels und Geldwäsche verantworten.

SN/APA (AFP)/ALFREDO ESTRELLA Guzman wurde 2017 an die USA ausgeliefert