Prozess gegen Ex-Pfleger begann mit Schweigeminute

Mit einer Schweigeminute für die Opfer hat am Dienstag in Oldenburg der Prozess gegen einen Ex-Pfleger wegen Mordes an 100 Patienten begonnen. Der 41-Jährige sitzt wegen sechs Taten bereits lebenslang in Haft. Er habe seine Opfer aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet, hieß es bei der Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Der wegen vielfachen Mordes Angeklagte