Prozess gegen verurteilten Mörder Madsen - Strafausmaß wird neu verhandelt

Mehr als vier Monate nach der Verurteilung des dänischen U-Boot-Tüftlers Peter Madsen wegen des Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall hat am Mittwoch ein Berufungsprozess zum Strafmaß begonnen. Der 47-Jährige wendet sich vor dem Gericht in Kopenhagen gegen die am 25. April verhängte lebenslange Haftstrafe. Dieses Strafmaß bedeutet in Dänemark durchschnittlich 16 Jahre hinter Gittern.

SN/apa (afp/archiv) Der wegen Mordes verurteilte Peter Madsen.