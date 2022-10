Prozess wegen Steuerhinterziehung: Schuhbeck räumt alle Vorwürfe vor Gericht ein

Zu einer Kehrtwende kam es am zweiten Tag im Prozess um Steuerhinterziehung gegen den bayerischen Starkoch Alfons Schuhbeck in München. Gleich zu Beginn räumte der 73-Jährige sämtliche Vorwürfe ein. Mit den Worten "Ich habe seit Jahren allen etwas vorgemacht" setzte Schuhbeck zu einer Art Lebensbeichte an.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Starkoch Alfons Schuhbeck steht in München vor Gericht.