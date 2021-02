Psychiatriepatient tötet in Deutschland zwei Mitpatienten

Ein 21-jähriger Patient hat in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Stadt Lüneburg im deutschen Bundesland Niedersachsen zwei andere Patienten getötet und eine Krankenpflegerin (61) schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen tötete der junge Mann einen 54-Jährigen durch Gewalteinwirkung auf den Hals. Einen 56-Jährigen auf seiner Station verletzte er so schwer, dass dieser später im Krankenhaus starb. Laut Polizei griff der Mann seine Opfer in der Nacht auf Freitag an.

SN/APA (dpa)/Philipp Schulze Patient tötet zwei Mitpatienten in psychiatrischer Klinik in Lüneburg