Putin zeichnete Rettungskräfte nach Bränden und Fluten aus

Seit Monaten schon wüten heftige Waldbrände in Russland, in anderen Regionen gibt es Überschwemmungen. Nun hat sich Präsident Wladimir Putin persönlich bei den Einsatzkräften bedankt. Er verlieh mehreren Helfern in der Stadt Blagoweschtschensk ganz im Osten des Landes Auszeichnungen, wie der Kreml am Samstag mitteilte. Ihr Dienst sei schwierig und gefährlich zugleich gewesen, sagte Putin an die Rettungskräfte gerichtet.

Noch 137 Brände auf einer Gesamtfläche von fast 270.000 Hektar