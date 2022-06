Queen dankt Landsleuten für Jubiläumsfeiern

Zu ihrem 70. Thronjubiläum hat Queen Elizabeth II. den Menschen im Vereinigten Königreich für die bevorstehende Feier gedankt. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden", hieß es in einer Grußbotschaft der 96 Jahre alten Monarchin, die der Buckingham-Palast am Mittwochabend veröffentlichte. Von Donnerstag bis Sonntag wird das Platin-Jubiläum landesweit mit zahlreichen Straßenfesten begangen.

Die Queen dankte allen Beteiligten im Vereinigten Königreich, aber auch in den Staaten des Commonwealth. "Ich bin weiterhin inspiriert von dem mir entgegengebrachten Wohlwollen und hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten werden, uns all dessen zu besinnen, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir voller Zuversicht und Enthusiasmus in die Zukunft blicken." Die Monarchin signierte die Botschaft wie üblich mit "Elizabeth R." - das "R" steht für "Regina", das lateinische Wort für "Königin".

Der Palast veröffentlichte zudem das offizielle Jubiläumsporträt Ihrer Majestät. Darauf sitzt die Königin in einem taubenblauen Mantel, die Hände ruhen in ihrem Schoß. Das Bild wurde vor knapp einer Woche von Ranald Mackechnie, der die Queen und andere Royals bereits in der Vergangenheit fotografiert hat, auf ihrer Residenz Schloss Windsor aufgenommen. Durch das Fenster hinter der Königin sind der markante runde Turm sowie die Statue von König Charles II. zu sehen.