Queen Elizabeth II.: Seit 70 Jahren sitzt sie auf dem Thron

Nur wenige Menschen in Großbritannien kennen ihr Land ohne Königin Elizabeth II. Die 95-Jährige ist seit sieben Jahrzehnten die große Konstante und der größte Trumpf für das Haus Windsor - trotz vieler Krisen.

Es ist ein weiterer Meilenstein in einem langen Leben. Am Sonntag begeht Queen Elizabeth II. den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Die 95-Jährige ist damit die absolute Rekordhalterin in der Liste von über 50 Monarchen in einer rund tausendjährigen Geschichte des britischen Königshauses, von denen es keiner oder keine so lange ausgehalten hat wie sie. Den vorherigen Rekord ihrer Vorgängerin Queen Victoria, die genau 63 Jahre und 216 Tage herrschte, hatte Elizabeth schon am 9. September 2015 übertroffen. Damit ist sie ...