Queen empfing US-Präsident Biden und First Lady in Windsor

Die britische Königin Elizabeth II. hat am Sonntag US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden in Windsor empfangen. Das amerikanische Staatsoberhaupt und seine Frau reisten per Hubschrauber aus London an, nachdem sie in den vergangenen Tagen am G7-Gipfel in der englischen Grafschaft Cornwall teilgenommen hatten. Zuvor hatte das Ehepaar Biden am Rande des G7-Gipfels in England einen katholischen Gottesdienst besucht.

SN/APA/POOL/STEVE PARSONS Queen empfing US-Präsident Biden und Ehefrau