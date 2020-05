Queen und ihre Familie bedankten sich bei Pflegepersonal

Die britische Königin Elizabeth II. (94) und ihre Familie haben sich am internationalen Tag der Pflege bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen für ihren Einsatz in der Coronakrise bedankt. Teilgenommen an der Aktion haben unter anderem Thronfolger Prinz Charles (71) und seine Frau Camilla (72) sowie Prinz William (37) und Herzogin Kate (38).

SN/APA (AFP)/HANDOUT Die Queen richtete ihre Dankesworte per Telefon aus