Queensland verzeichnet Rekord an Schlangenbissen

In Queensland haben die Behörden seit Jahresbeginn eine Rekordzahl an Schlangenbisse verzeichnet. Im australischen Bundesstaat seien in den ersten vier Monaten bereits 370 Fälle bekannt geworden - zuletzt am Dienstag, als ein Mann aus dem Örtchen Clagiraba nach einem Biss ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie der Sender 9News am Donnerstag berichtete, ist er in stabilem Zustand. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2021 wurden in der tropischen Region rund 870 Schlangenbisse bekannt.

SN/APA/dpa/Roland Weihrauch Experten warnen davor, die Tiere zu fangen