R. Kelly-Prozess: Staatsanwaltschaft schließt Plädoyer ab

Nach rund 5 Wochen mit 45 Zeugenaussagen hat die Staatsanwaltschaft vor Gericht in New York ihr Plädoyer gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (54) abgeschlossen. Im Anschluss nahmen am Montag zufolge die vier Verteidiger des Musikers ihre Plädoyers auf. Dabei kündigten sie US-Medienberichten zufolge an, rund sechs Zeugen vorladen zu wollen. Eine Aussage von Kelly selbst war zunächst nicht geplant.

Kelly droht eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang