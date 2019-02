R. Kelly stellte sich wegen Missbrauchsvorwürfen der Polizei

Der US-Sänger R. Kelly hat sich nach den neuen Anschuldigungen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen der Polizei gestellt. Kelly, gegen den ein Haftbefehl vorlag, meldete sich am Freitagabend bei der Polizei in Chicago und wurde in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Samstagnachmittag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/EARL GIBS R. Kelly muss am 8. März erstmals vor Gericht erscheinen