R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

US-Sänger R. Kelly ist einem Medienbericht zufolge wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Das berichtete die "Chicago Sun-Times" am Freitag. Demnach liege gegen den 52-Jährigen in Chicago ein Haftbefehl vor. R. Kelly solle am 8. März erstmals vor Gericht erscheinen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/EARL GIBS