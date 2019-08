Radioaktivität nach Unfall auf Militärgelände in Russland

Die Behörden in Russland haben nach der Explosion auf einem Militärgelände im Norden des Landes radioaktive Stoffe in der Luft registriert. Dabei gehe es um Strontium, Barium und Ianthanum, zitierte die Agentur Interfax am Montag die staatliche Wetterbehörde. Die Stoffe seien in Proben gewesen, die nach dem Unfall genommen worden seien.

SN/APA (AFP/Archiv)/- Um die Explosion ranken sich viele Spekulationen