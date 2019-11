Raserunfall in München per Dashcam gefilmt

Der tödliche Raserunfall in München am Freitag kurz vor Mitternacht ist mit einer sogenannten Dashcam aus einem anderen Wagen gefilmt worden. "Diese Aufzeichnung der Dashcam ist für uns ein ganz wesentliches Beweismittel", sagte Staatsanwältin Anne Leiding am Montag. Bei dem 34 Jahre alten Fahrer sei Alkoholgeruch festgestellt worden.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Zwei Jugendliche wurden von dem Auto erfasst