Raubkatzen können im Eifel-Zoo bleiben - Gehege sicher

Einen Tag nach dem Wirbel um fünf Raubkatzen in einem Eifel-Zoo steht fest: Die Tiere können alle weiter dort leben. Experten haben die Schäden an den Gehegen besichtigt und diese danach für sicher erklärt. "Die Tiere können bleiben" sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, Andreas Kruppert. Anrainer des Zoos waren am Freitag vor angeblich ausgebrochenen Raubkatzen gewarnt worden.

SN/APA (dpa)/Harald Tittel Löwenpaar Malor und Lira im Eifel-Zoo