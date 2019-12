Rauchschwaden durch Buschbrände über Canberra und Sydney

Die verheerenden Buschbrände in Australien haben am Sonntag große Rauchschwaden über der Hauptstadt Canberra ausgelöst. Auch in der Metropole Sydney war die Luftverschmutzung durch ein nahegelegenes "Mega-Feuer" weiter hoch. Wetterexperten warnten unterdessen vor einer neuen Hitzewelle ab Dienstag.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Die Luftverschmutzung durch die Feuer ist enorm