Die Londoner Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz in der Innenstadt ausgerückt. Knapp 100 Feuerwehrleute und 15 Löschfahrzeuge seien bei einem Brand in der William Street im Stadtteil Knightsbridge im Einsatz, teilte die London Fire Brigade am Nachmittag mit. Auf Fernsehbildern waren dicke Rauchschwaden zu sehen. Medienberichten zufolge soll ein Luxushotel von dem Feuer betroffen sein.

(Apa/Dpa)