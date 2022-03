Raumsonde "Solar Orbiter" erreicht sonnennächsten Punkt

Die Weltraumsonde "Solar Orbiter" hat auf ihrer bereits zwei Jahre währenden Reise durchs All den sonnennächsten Punkt erreicht. Sie näherte sich dabei der Sonne bis auf etwa 48 Millionen Kilometer, wie die europäische Weltraumagentur Esa am Samstag mitteilte. Das ist weniger als ein Drittel des Abstandes zwischen Erde und Sonne. "Solar Orbiter" kam damit dem Zentrum des Sonnensystems so nahe wie keine Raumsonde zuvor. Der Einsatz soll neue Aufnahmen von dem Stern ergeben.

SN/APA/Solar Orbiter/EUI Team/ESA & Solar Orbiter erreicht bisher sonnennächsten Punkt