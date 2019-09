Rechtsanwalt eines Kronzeugen in Amsterdam erschossen

In Amsterdam ist ein Rechtsanwalt in einem großen Mordprozess gegen eine organisierte Bande getötet worden. Der 44 Jahre alte Verteidiger sei gegen 7.30 Uhr auf offener Straße bei seiner Wohnung im Süden der Stadt erschossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter konnte nach Angaben der Polizei zu Fuß entkommen.

SN/APA/ANP/MICHEL VAN BERGEN Der Anwalt wurde auf offener Straße getötet