Rechtsstreit zu Nutzung von Zellen von US-Patientin beendet

Nachfahren der vor mehr als 70 Jahren gestorbenen US-Farmarbeiterin Henrietta Lacks, deren Krebszellen bis heute in der medizinischen Forschung genutzt werden, haben einen Rechtsstreit mit der Biotech-Firma Thermo Fisher beigelegt. Wie die Anwälte der Familie Lacks am Dienstag mitteilten, sind beide Seiten zufrieden, "dass sie einen Weg gefunden haben, diese Angelegenheit außergerichtlich zu klären". Thermo Fisher bestätigte die Einigung in einer gleichlautenden Erklärung.

BILD: SN/APA/NICHOLAS HUNT Henrietta Lacks wurde unfreiwillig zu Heldin der Medizingeschichte