Regen sorgt für Entspannung bei Waldbränden in Brandenburg

Im Kampf gegen zwei große Waldbrände in Brandenburg hat starker Regen am frühen Montagmorgen für deutliche Entlastung gesorgt. Die Feuer waren zunächst noch nicht ganz gelöscht, aber unter Kontrolle. "Alle Evakuierungen und Straßensperren sind aufgehoben", hieß es. Laut dem Deutschen Wetterdienst sollte es am Montag weiterhin kräftigen Regen und lokale Gewitter geben.

SN/APA/dpa/Christian Guttmann Flammen wüteten mehrere Tage lang in Waldstück südwestlich von Berlin