"Rei Momo" übernahm Zepter für Karneval in Rio

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr und der Verschiebung im Februar haben in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro die Karnevalfans wieder das Zepter übernommen. Bürgermeister Eduardo Paes übergab am Mittwoch den Schlüssel der Stadt symbolisch an "König Momo", der nun während der außerplanmäßigen tollen Tage bis Sonntag "regiert". Die Schlüsselübergabe fand im Stadtpalast statt, wo "Rei Momo" alias Wilson Dias da Costa mit Samba-Musik empfangen wurde.

SN/APA/AFP/MAURO PIMENTEL "König Momo" waltet seines Amtes