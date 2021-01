Reiches Paar erschlich sich Covid-Impfung

Ein Multimillionär und seine Frau flogen im Privatjet in eine von Ureinwohnern bewohnte Siedlung, um sich dort gegen Covid-19 impfen zu lassen.

In Kanada lösten ein Multimillionär und seine Ehefrau Empörung aus, weil sie sich unter Vortäuschung eines falschen Jobs und Wohnorts eine Coronaimpfung auf Kosten der Ureinwohner, welche in Kanada prioritär geimpft werden, organisiert haben sollen. "Ich glaube nicht, dass ich jemals von einem so verabscheuungswürdigen, ekelhaften Anspruchsdenken gehört habe, das jegliche moralische Prinzipien vermissen lässt", sagte der Generalstaatsanwalt der kanadischen Provinz British Columbia, Mike Farnworth, der Zeitung "Vancouver Sun". Vertreter der kanadischen Ureinwohner sprachen von einem Skandal und forderten harsche ...