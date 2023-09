Reinhold Messner im Interview: Blick von oben

"Dem Bergsteigen wurde die Unschuld genommen". Reinhold Messner ist unterwegs. Nicht in den Bergen, sondern in Vortragssälen. Thema: Der Nanga Parbat. Er erlebte dort Tragödie und Triumph. Wir sprachen mit Messner, der als erster Mensch alle 14 Achttausender bestieg. Und zwar "by fair means", also ohne Sauerstoff aus Flaschen.

BILD: SN/HEINZ BAYER Messner trägt in Kooperation mit den „Salzburger Nachrichten“ auch in Salzburg vor – und zwar am Donnerstag, 5. Oktober, im Congress Saalfelden. Infos unter www.messner-live.at. „Nanga Parbat – Mein Schicksalsberg.“ Karten gibt es online unter https://www.oeticket.com, 39,50 Euro bis 54,50 Euro.