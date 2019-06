Reisebus fing auf deutscher Autobahn Feuer

In einem Reisebus ist auf der Autobahn 1 bei Bremen in Deutschland ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in der Nacht auf Mittwoch sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war demnach aus zunächst ungeklärter Ursache während der Fahrt ausgebrochen. Die Fahrerin konnte den Bus rechtzeitig an den Seitenstreifen fahren und alle Fahrgäste in Sicherheit bringen.

SN/APA (dpa)/Christian Butt Die Fahrerin konnte die Insassen in Sicherheit bringen