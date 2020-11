Rekord in den USA: Mehr als 195.000 Neuinfektionen

In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen Höchststand erreicht. Die Behörden meldeten innerhalb von 24 Stunden 195.542 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore Samstagfrüh hervorging. Der bisher höchste Tageswert war erst am Vortag registriert worden und lag bei 187.833 Fällen.

SN/APA (AFP/Archiv)/Ethan Miller Immer mehr Fälle werden in den USA entdeckt