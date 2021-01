Rekorde bei Corona-Impfungen und -Neuinfektionen in Israel

In Israel sind in der Corona-Krise Höchststände sowohl bei den Neuinfektionen als auch bei den Impfungen registriert worden. Der Corona-Beauftragte des Landes, Nahman Ash, sagte am Dienstag dem Armeesender, am Vortag seien erstmals mehr als 10.000 neue Fälle gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie überstieg die Zahl der Neuinfektionen pro Tag erst fünf Mal den Wert von 9.000, vier Mal davon in der vergangenen Woche.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Israels Corona-Impfprogramm lässt Zahl der Neuinfektionen nicht sinken