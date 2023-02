Rekordkälte in USA und Kanada durch Polarluft

Im Osten der USA und Kanadas haben polare Luftströme mit starken Windböen für extremen Frost gesorgt. Am Gipfel des Mount Washington in New Hampshire sank die durch den Wind beeinflusste sogenannte Windchill-Temperatur der US-Wetterbehörde NWS zufolge in der Nacht auf Samstag auf minus 78 Grad Celsius - der niedrigste in den USA je gemessene Wert. In der Region wurden zudem sogenannte Frostbeben beobachtet, durch extreme Kälte verursachte Erderschütterungen.

SN/APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO Rekordkälte in den USA