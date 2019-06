Rekordmenge Heroin in Brandenburg sichergestellt

Brandenburger Zollfahnder haben eine Rekordmenge Heroin entdeckt. Der Fund von 670 Kilogramm Heroin an der deutsch-polnischen Grenze ist laut Zollfahndungsamt die größte Menge Heroin, die jemals auf einen Schlag in Deutschland entdeckt wurde. Man habe sich mit dem Bundeskriminalamt ausgetauscht und auch den Kollegen sei keine größere Menge bekannt, die früher entdeckt worden sei.

Das Suchtgift wurde abgepackt als "Turkish Delight" (englisch etwa: türkisches Vergnügen, auch der Name einer Süßigkeit) in einem Lkw geschmuggelt. Es kam vermutlich aus der Region Afghanistan, Iran und Irak und sollte nach Belgien gebracht werden.

Einen Bericht der "Berliner Morgenpost" zufolge soll das Suchtgift in einem Lastwagen bei einem Einsatz in der Nacht auf den 1. Juni kurz nach der deutsch-polnischen Grenze sichergestellt worden sein. 2014 war Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ein Rekordfund von Heroin in Höhe von 330 Kilogramm mit einem Straßenverkaufswert von etwa 50 Millionen Euro gelungen.

Quelle: Apa/Dpa