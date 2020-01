Retter kämpfen nach Erdbeben in Türkei gegen Zeit und Kälte

Tage nach dem schweren Erdbeben in der Osttürkei mit Dutzenden Toten suchen Rettungskräfte in Eiseskälte weiter nach Überlebenden. Die Helfer bargen am Sonntag jedoch nur weitere Leichen aus den Trümmern - die Zahl der Toten stieg nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad auf 38.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Rettungsteams setzten die Suche nach Überlebenden fort