Rettungsaktion des brennenden Autofrachters hat begonnen

Die niederländischen Einsatzkräfte haben die Vorbereitungen zum Wegschleppen des brennenden Autofrachters vor der Küste gestartet. Noch am Samstag solle die "Fremantle Highway" Richtung Osten zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog verlegt werden, teilte ein Sprecher der Wasserbehörde in Den Haag mit. Das Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord liegt aktuell nördlich der Insel Terschelling.

BILD: SN/APA/AFP/NICK GAMMON Hoffnungsschimmer im Fall des brennenden Frachters