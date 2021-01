Rettungskräfte geben nach Erdrutsch in Norwegen Hoffnung auf

Mehr als sechs Tage nach dem verheerenden Erdrutsch in Norwegen geben die Rettungskräfte die Hoffnung auf, Überlebende der Katastrophe finden zu können. Das gab die regionale Polizeichefin Ida Melbo Oystese am Dienstag vor Reportern bekannt. Der Einsatz, der bisher als Rettungsaktion gegolten hatte, trete nun in eine neue Phase ein. Dabei werde es nun darum gehen, die Leichen der drei verbliebenen Vermissten zu finden, sagte sie.

SN/APA (AFP/NTB)/TERJE PEDERSEN Sieben Tote wurden bisher gefunden