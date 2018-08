Das seit Tagen auf See ausharrende Rettungsschiff "Aquarius" mit 141 Migranten an Bord darf auf Malta anlegen. Die Migranten würden anschließend zwischen Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien aufgeteilt, teilte die Regierung des Inselstaats am Dienstag mit.

SN/APA (Archiv/AFP)/BORIS HORVAT Die Migranten werden auf fünf EU-Länder aufgeteilt