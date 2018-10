Rettungsteams durchkämmen Florida nach Hurrikan "Michael"

Nachdem der Hurrikan "Michael" Florida mit voller Wucht erreicht hat, haben die Behörden Such- und Rettungsmannschaften in die besonders schlimm getroffenen Gebiete geschickt. Das sagte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Rick Scott, am Mittwochabend (Ortszeit). Laut einem Bericht des Senders CNN kostete der Hurrikan mindestens einen Menschen das Leben.

SN/APA (AFP/Getty)/JOE RAEDLE Zahlreiche Schäden durch den Hurrikan