Richter ordnet Auszug aus Hotel Mama an

Er will nicht ausziehen: Trotz fünf schriftlicher Bescheide und eines Geldangebots von umgerechnet knapp 1000 Euro weigert sich ein 30-Jähriger, aus dem Haus seiner Eltern im US-Bundesstaat New York auszuziehen. Ein Richter des Obersten Gerichts des Bezirks Onondaga gab den Eltern nun recht - und wies den Sohn an, das Haus zu verlassen, wie US-Medien berichteten. Eine klare Frist für den Auszug setzte der Richter nicht. Für den jungen Mann dagegen besteht seit Jahren eine "Wohnübereinkunft": Es sei nie verlangt worden, dass er einen Beitrag leiste, bei Hausarbeiten oder der Instandhaltung helfe, zitierte CNN aus Gerichtsakten. Nach dem Gerichtsbeschluss sagte der 30-Jährige, dass er die Entscheidung anfechten wolle - und kehrte offenbar zurück in sein Elternhaus.

(SN, Dpa)