Riesiger Eisberg in Antarktis abgebrochen

In der Antarktis ist ein riesiger Eisberg mit einer Fläche von rund 1.600 Quadratkilometern abgebrochen - etwa so groß wie das Stadtgebiet von London. Die Eismasse zwischen den australischen Forschungsstationen Davis und Mawson löste sich Mitte vergangener Woche, wie die australische Antarktis-Agentur AAD am Dienstag mitteilte.

SN/APA (AFP/AUS ANTARCTIC DIVISION) Der Eisberg "D28" war Teil des Amery-Schelfeises der Ostantarktis