Riesiger Triumphbogen in Frankreich für Metrobau verschoben

In der südfranzösischen Großstadt Toulouse ist ein 1.000 Tonnen schwerer Triumphbogen für den Bau einer Metrostation um 33 Meter verschoben worden. Wie die Stadt mitteilte, wurde das Kriegerdenkmal nach siebenmonatiger Vorbereitung am Donnerstag gedreht und vorübergehend an eine andere Stelle geschoben. Dazu wurden motorisierte Plattformen genutzt.

