Ring von Rapper 2Pac wird in New York versteigert

Shakur ("All Eyez on Me") gehörte zu den erfolgreichsten Rapkünstlern der 90er-Jahre. Im Jahr 1996 wurde er auf dem Heimweg nach dem Boxkampf seines Freundes Mike Tyson gegen Bruce Sheldon von einem Unbekannten aus einem vorbeifahrenden Auto beschossen. 2Pac, der am Rücksitz seines BMW 750Li saß, wurde schwer getroffen und erlag später im Krankenhaus den Schusswunden. Die Tat wurde nie geklärt. Verdächtigt wurde Orlando Anderson, ein Gangmitglied der "Southside Crips". Da 2Pac mit Anhängern der "Mob Pirus", auch "Bloods" genannt, verkehrte, wurde bei der Bluttat von einem Racheakt rivalisierender Gangs ausgegangen. Diverse Medien berichteten schon 2018, dass Andersons Onkel Keefe D, ebenfalls Anhänger der Crips, aufgrund seiner Krebserkrankung die "Dinge richtig stellen möchte" und zugegeben habe, dass sein Neffe die Tat begangen hätte. Da der Verdächtige im Jahr 1998 bei einer Gangschießerei ums Leben kam, konnte der Aussage nie nachgegangen werden.

Nun, fast 20 Jahre später, sitzt der Schock noch immer tief. Als Hommage an das Leben des Rappers gab nun Shakurs Patentante Yaasmyn Fula das Stück zur Versteigerung frei. Zwischen dem 18. und dem 25. Juli können Interessierte im Internet für den Ring und andere Stücke von Rap- und Hip-Hop-Künstlern Gebote abgeben. lsp