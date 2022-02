Rio de Janeiro startete in inoffiziellen Karneval

Gewöhnlich wird an dem Abend "Rei Momo", der die närrischen Truppen bis Aschermittwoch regiert, der Schlüssel der Stadt symbolisch übergeben - stattdessen ist die brasilianische Metropole Rio de Janeiro am Freitagabend in einen ungewöhnlichen Karneval gestartet. So hatte die Stadtverwaltung wegen der Corona-Pandemie zwar den Straßenkarneval abgesagt und die berühmten Umzüge im Sambodrom auf April verschoben.

SN/APA/AFP/MAURO PIMENTEL Trotz Karnevalsverschiebung wird am Sambadrom getanzt